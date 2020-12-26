Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сюрприз в дерби Лондона: штрафной-шедевр и первая победа "Арсенала" за два месяца

26 декабря, 23:04

Елена Павлова Елена Павлова

"Канониры" прервали 7-матчевую серию без побед

В 15-м туре английской Премьер-лиги "Арсенал" принимал "Челси" на стадионе "Эмирейтс" и переиграл соперника в лондонском дерби – 3:1. Ранее игроком "Шахтера", дважды забившим "Реалу", заинтересовались два клуба Англии.

Реклама

"Канониры" открыли счет в матче на 34-й минуте после нарушения правил со стороны защитника "аристократов" Риса Джеймса. Арбитр поставил пенальти, который реализовал нападающий хозяев Александр Ляказетт. На 44-й минуте полузащитник "Арсенала" Гранит Джака увеличил преимущество своей команды, исполнив шикарный штрафной удар.

Габриэл Мартинелли пробивает по воротам "Челси"

Габриэл Мартинелли пробивает по воротам "Челси" / Фото: Reuters

Уже после перерыва – на 56-й минуте – "канониры" довели счет до разгромного — полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную "Челси" и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Реклама

Читайте также: Петр Чех в 38 лет сыграл за молодежную команду "Челси"

В тренде
Милевский вернулся в Украину! Нападающий подписал контракт с клубом Премьер-лиги

Единственное, на что хватило "синих", так это на гол престижа на 85-й минуте встречи — нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои. Хотя Жоржиньо мог возродить интригу, но не реализовал пенальти на 91-й минуте поединка.

Для "Арсенала" эта победа стала первой в Премьер-лиге с 1 ноября – команда прервала 7-матчевую серию без побед и поднялась на 14-ю строчку, оторвавшись на четыре очка от зоны вылета. "Челси" в свою очередь опустился на шестое место в таблице.

Мы также сообщали, что машину футболиста "обчистили", когда он давал детям еду.

Смотрите, как "Арсенал" играл в Лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Арсенал Лондон Челси Лондон Александр Ляказетт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять