Сюрприз в дерби Лондона: штрафной-шедевр и первая победа "Арсенала" за два месяца

В 15-м туре английской Премьер-лиги "Арсенал" принимал "Челси" на стадионе "Эмирейтс" и переиграл соперника в лондонском дерби – 3:1. Ранее игроком "Шахтера", дважды забившим "Реалу", заинтересовались два клуба Англии.

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"Канониры" открыли счет в матче на 34-й минуте после нарушения правил со стороны защитника "аристократов" Риса Джеймса. Арбитр поставил пенальти, который реализовал нападающий хозяев Александр Ляказетт. На 44-й минуте полузащитник "Арсенала" Гранит Джака увеличил преимущество своей команды, исполнив шикарный штрафной удар.

Габриэл Мартинелли пробивает по воротам "Челси" / Фото: Reuters

Уже после перерыва – на 56-й минуте – "канониры" довели счет до разгромного — полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную "Челси" и закрутил мяч в дальнюю девятку.

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Единственное, на что хватило "синих", так это на гол престижа на 85-й минуте встречи — нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои. Хотя Жоржиньо мог возродить интригу, но не реализовал пенальти на 91-й минуте поединка.

Для "Арсенала" эта победа стала первой в Премьер-лиге с 1 ноября – команда прервала 7-матчевую серию без побед и поднялась на 14-ю строчку, оторвавшись на четыре очка от зоны вылета. "Челси" в свою очередь опустился на шестое место в таблице.

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