Сыгран последний матч года в Украине: "Заря" одолела "Десну" и вышла в 1/4 финала Кубка

Поединки четвертьфинальной стадии состоятся в начале марта. На этом этапе уже будут "Шахтер" и "Динамо"

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся заключительный матч украинского футбола 2020 года. Луганская "Заря" обыграла черниговскую "Десну" 1:0 и стала последним четвертьфиналистом Кубка Украины.

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Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник "Зари" Юрченко, реализовавший пенальти за фол против Гладкого.

Видео гола Юрченко с пенальти

Отметим, что на 58-й минуте "Заря" осталась в меньшинстве. Автор гола Юрченко сыграл высоко поднятой ногой и удостоился желтой карточки, но после просмотра повтора арбитр показал ему красную. Тем не менее луганчане довели матч до победы. При этом на 89-й минуте составы уравнялись – у "Десны" удаление схлопотал Гуцуляк.

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Видео спорного удаления Юрченко

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Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Украины вышли "Агробизнес", "Днепр-1", "Александрия", "Верес" и "Колос". Также на этой стадии турнира стартуют "Шахтер" и "Динамо".

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Поединки 1/4 Кубка пройдут 3 марта. Финал запланирован на 12 мая, его примет Тернополь.

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