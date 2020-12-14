Свой человек в Израиле: полузащитник "Шахтера" знает, как пройти земляков

Перед жеребьевкой у Соломона было чувство, что выпадет "Маккаби"

Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для "горняков". На первой стадии плей-офф еврокубка Соломон сыграет против своих земляков – "Маккаби" из Тель-Авива.

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"Приятно поехать в Израиль и сыграть против товарищей по сборной. Перед жеребьевкой у меня было чувство, что нам выпадет "Маккаби". Если мы сыграем в свою игру, с энтузиазмом и хорошими индивидуальными и командными действиями, то нет никаких причин не победить "Маккаби". Но нет никаких сомнений, что израильтяне приедут подготовленными и не дадут нам легко победить", – сказал Соломон one.co.il.

Фото: REUTERS/Juan Medina

Первый матч 1/16 финала состоится 18 февраля 2021 года в Израиле, ответный – 25 февраля в Украине. А тренер "Маккаби" отметил, что "Шахтер" приедет после двух месяцев без тренировок".

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Напомним, что в заключительном туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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