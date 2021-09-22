Суркис: "Матчи с Шахтером жду с не меньшим волнением, чем с Барселоной и Баварией"

Накануне матча за Суперкубок Украины, в котором встретятся Динамо и Шахтер, о своих ожиданиях от поединка рассказал президент киевского клуба Игорь Суркис.
Читайте также: Шахтер – Динамо: букмекеры подсчитали, кто выиграет Суперкубок
"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий Шахтер проиграл Шерифу, в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.
Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю или 10 дней нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч.
Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем.
Откровенно говоря, матчи Динамо – Шахтер я жду с не меньшим волнением, чем поединки с Бенфикой, Баварией и Барселоной", – прокомментировал Игорь Суркис в интервью телеканалу Футбол.
Напомним, что онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте. Начало – в 21:00.
Статистика выступлений в Суперкубке Украины 2004 – 2020
Динамо Киев
9 побед – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020
5 поражений – 2005, 2008, 2014, 2015, 2017
Шахтер Донецк
8 побед – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017
8 поражений – 2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020
Ворскла Полтава
1 поражение – 2009
Таврия Симферополь
1 поражение – 2010
Металлург Донецк
1 поражение – 2012
Черноморец Одесса
1 поражение – 2013
Смотрите как сыграли Шахтер и Динамо в Суперкубке-2020