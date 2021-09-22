Суркис: "Матчи с Шахтером жду с не меньшим волнением, чем с Барселоной и Баварией"

Накануне матча за Суперкубок Украины, в котором встретятся Динамо и Шахтер, о своих ожиданиях от поединка рассказал президент киевского клуба Игорь Суркис.

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"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя , потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов . Учитывая то, что донецкий Шахтер проиграл Шерифу, в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.

Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю или 10 дней нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч.

Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем.

Откровенно говоря, матчи Динамо – Шахтер я жду с не меньшим волнением, чем поединки с Бенфикой, Баварией и Барселоной", – прокомментировал Игорь Суркис в интервью телеканалу Футбол.