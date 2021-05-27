Суперкубок Героев АТО Украины-2021: когда и где состоится юбилейный розыгрыш

Все про поединок самых титулованных команд Лиги участников АТО – Ягуара из Винницкой области, который представляет Национальную гвардию, и киевский коллектив SB TEAM из СБУ

Кубок Героев АТО

29 мая на тренировочной базе столичного Динамо пройдет большой футбольный матч. За Суперкубок Героев АТО Украины поспорят самые титулованные команды Лиги участников АТО – Ягуар из Винницкой области, который представляет Национальную гвардию, и киевский коллектив SB TEAM из Службы безопасности Украины.

Кто разыграет трофей

В этом году в борьбе за Суперкубок Героев АТО сойдутся чемпион Украины 2020 года калиновский Ягуар и лучшая команда страны 2019-го – киевский SB TEAM. Столичный клуб уже дважды боролся за трофей, и одна попытка увенчалась успехом. В 2019 году в борьбе за Суперкубок SB TEAM переиграли как раз Ягуар. Победитель матча тогда определился только в серии пенальти. Поэтому в субботу представители Винницкой области, безусловно, захотят взять реванш.

Когда и где смотреть матч

Поединок за Суперкубок Героев АТО Украины состоится на базе киевского Динамо в Конча-Заспе. Начало встречи – в 13:00. Все желающие могут прийти и поддержать воинов-героев. Также есть возможность смотреть матч онлайн.

Про Суперкубок

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Суперкубок Героев АТО существует с 2017 года. Так что в этом году команды разыграют пятый, юбилейный трофей. Тогда как чемпионат Украины среди участников АТО/ООС Федерация Футбола участников АТО проводит с 2015-го. В этом году турнир стартовал уже в седьмой раз. Также 14 октября в Киеве пройдет уже седьмой финал Кубка Героев АТО. Все турниры проводятся за счет собственных ресурсов и возможностей ветеранов АТО/ООС и партнеров Всеукраинского объединения "Українці Разом"!

Футбольная Лига участников АТО в цифрах

Футбольная Лига участников АТО и Кубок защитников Украины – это самая масштабная в Украине программа спортивной реабилитации участников боевых действий и ветеранов АТО/ООС, существующая с 2015 года. Более 3000 защитников Украины еженедельно – с марта по октябрь – борются на футбольных полях 42 городов страны. В сумме получается более 1000 матчей за сезон.

Украинцы – первые в Европе

Федерация футбола участников АТО является одним из соучредителей чемпионата Европы среди Ветеранов военных конфликтов. Первое Евро прошло в 2019 году в Киеве и оказалось успешным для Украины. Наша сборная ветеранов АТО/ООС выиграла турнир. А в следующем году поедет защищать титул в Норвегию.