Суперкубок Героев АТО Украины-2021: когда и где состоится юбилейный розыгрыш

29 мая на тренировочной базе столичного Динамо пройдет большой футбольный матч. За Суперкубок Героев АТО Украины поспорят самые титулованные команды Лиги участников АТО – Ягуар из Винницкой области, который представляет Национальную гвардию, и киевский коллектив SB TEAM из Службы безопасности Украины.
Кто разыграет трофей
В этом году в борьбе за Суперкубок Героев АТО сойдутся чемпион Украины 2020 года калиновский Ягуар и лучшая команда страны 2019-го – киевский SB TEAM. Столичный клуб уже дважды боролся за трофей, и одна попытка увенчалась успехом. В 2019 году в борьбе за Суперкубок SB TEAM переиграли как раз Ягуар. Победитель матча тогда определился только в серии пенальти. Поэтому в субботу представители Винницкой области, безусловно, захотят взять реванш.
Когда и где смотреть матч
Поединок за Суперкубок Героев АТО Украины состоится на базе киевского Динамо в Конча-Заспе. Начало встречи – в 13:00. Все желающие могут прийти и поддержать воинов-героев. Также есть возможность смотреть матч онлайн.
Про Суперкубок
Суперкубок Героев АТО существует с 2017 года. Так что в этом году команды разыграют пятый, юбилейный трофей. Тогда как чемпионат Украины среди участников АТО/ООС Федерация Футбола участников АТО проводит с 2015-го. В этом году турнир стартовал уже в седьмой раз. Также 14 октября в Киеве пройдет уже седьмой финал Кубка Героев АТО. Все турниры проводятся за счет собственных ресурсов и возможностей ветеранов АТО/ООС и партнеров Всеукраинского объединения "Українці Разом"!
Футбольная Лига участников АТО в цифрах
Футбольная Лига участников АТО и Кубок защитников Украины – это самая масштабная в Украине программа спортивной реабилитации участников боевых действий и ветеранов АТО/ООС, существующая с 2015 года. Более 3000 защитников Украины еженедельно – с марта по октябрь – борются на футбольных полях 42 городов страны. В сумме получается более 1000 матчей за сезон.
Украинцы – первые в Европе
Федерация футбола участников АТО является одним из соучредителей чемпионата Европы среди Ветеранов военных конфликтов. Первое Евро прошло в 2019 году в Киеве и оказалось успешным для Украины. Наша сборная ветеранов АТО/ООС выиграла турнир. А в следующем году поедет защищать титул в Норвегию.