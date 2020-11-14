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Судьбу встречи Германия – Украина решат утром, а игроков с COVID могут не отпустить домой

14 ноября, 00:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко может рассчитывать только на 17 полевых игроков и четырех вратарей

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Германии в лиге наций. Сегодня ранее стало известно, что четыре игрока и администратор команды сдали положительные тесты на коронавирус. Как сообщает официальный сайт УАФ, В распоряжении тренерского штаба остается всего 17-й полевых игроков и четыре вратаря, один из которых не будет включен в заявку на завтрашний матч.

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Впрочем, проведение самого матча остается пока под вопросом. До завтрашнего утра городские власти Лейпцига должны принять решение о проведении поединка, однако немецкие организаторы пока надеются, что матч состоится как запланировано. Также завтра утром команда пройдет повторное тестирование на коронавирус.

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Кроме этого, заразившихся игроков могут обязать остаться отбывать весь срок самоизоляции в Германии. Окончательное решение остается за местными властями.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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