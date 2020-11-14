Судьбу встречи Германия – Украина решат утром, а игроков с COVID могут не отпустить домой

Андрей Шевченко может рассчитывать только на 17 полевых игроков и четырех вратарей

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Германии в лиге наций. Сегодня ранее стало известно, что четыре игрока и администратор команды сдали положительные тесты на коронавирус. Как сообщает официальный сайт УАФ, В распоряжении тренерского штаба остается всего 17-й полевых игроков и четыре вратаря, один из которых не будет включен в заявку на завтрашний матч.

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Впрочем, проведение самого матча остается пока под вопросом. До завтрашнего утра городские власти Лейпцига должны принять решение о проведении поединка, однако немецкие организаторы пока надеются, что матч состоится как запланировано. Также завтра утром команда пройдет повторное тестирование на коронавирус.

Кроме этого, заразившихся игроков могут обязать остаться отбывать весь срок самоизоляции в Германии. Окончательное решение остается за местными властями.

Видео: Сегодня

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