Определилась судьба последней путевки в 1/8 финала Кубка Украины

Поединок был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе клуба Первой лиги

Последний матч 1/16 финала Кубка Украины между перволиговым "ВПК-Агро" из села Шевченковка и донецким "Олимпиком" состоится 13 ноября в Днепре на стадионе "Метеор", сообщает официальный сайт клуба из Днепропетровской области.

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Поединок должен был состояться еще 1 октября, но был перенесен из-за вспышки коронавируса у 13-ти игроков "ВПК-Агро". Изначально появилась информация, что матч так и не будет сыгран, но в итоге Дирекция по проведению Кубка страны назначила новую дату.

Отметим, что сегодня КДК УАФ сохранил "Днепру-1" победу в матче Кубка Украины. Соперник обвинял их в нарушении регламента. Спор возник из-за двух замен в дополнительное время.

Финал турнира, напомним, должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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