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Суд удовлетворил апелляцию игрока: чемпион мира из Баварии избежал тюремного заключения из-за нападения на девушку

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
27 октября, 21:56
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Защитник Баварии и сборной Франции Люка Эрнандес решил свои проблемы с законом. Суд Мадрида удовлетворил его апелляцию
Люка Эрнандес
Люка Эрнандес / Фото: Getty Images

Игрок избежал тюремного заключения после того, как суд Мадрида удовлетворил его апелляцию, сообщает издание AS. Ранее мы писали, что жена и агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара объявила о воссоединении с аргентинским футболистом, который ей изменял.

В 2017 году Эрнандес был обвинен в нападении на свою подругу. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге Люка провел с ней совместный отпуск.

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В 2018 году прокуратура запросила годичный приговор для Эрнандеса. 35 уголовный суд Мадрида удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Эрнандес должен был явиться в суд 19 октября для выбора места заключения, однако он добровольно прибыл за день до назначенного срока. Француз подал апелляцию, что позволило отсрочить заключение под стражу на 10 дней.

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Апелляция Эрнандеса была удовлетворена. При этом шестимесячный тюремный срок футболисту отсрочен на последующие четыре года. Также игроку Баварии придется заплатить штраф в размере 94 000 евро, подлежащий выплате платежами по 400 евро в день.

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