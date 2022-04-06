Стыдно разговаривать на языке агрессора. Звезда Шахтера переходит на украинский

Фашистская Россия хотела провести в нашей стране деукраинизацию, но получила обратный эффект

Артем Бондаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

24 февраля Российская Федерация начала военную агрессию против Украины под придуманным предлогом демилитаризации и денацификации нашего государства. А по факту кровавый маньяк из Кремля хотел лишить украинцев государственности и принести на нашу землю "русский мир".

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Но напоровшись на самоотверженное сопротивление украинского народа захватчики получили обратный эффект – подавляющее большинство граждан Украины хотят забыть все русское. Яркий пример этому позиция полузащитника Шахтера Артема Бондаренко.

"До начала вторжения России я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно, это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство.

Артем Бондаренко

Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, буду почаще делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Мы ведь поняли то, что нужно ценить каждую минуту мирного неба над головой. Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова "я – украинец" будут звучать по всему миру по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу победу и нашу армию. Победа обязательно будет за нами", – сказал Бондаренко в интервью телеканалу Футбол 1/2/3.

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Отметим, что сам Артем Бондаренко родом из Черкасс. В 2016 году юный талант присоединился к академии Шахтера. Выступал в аренде за команду Мариуполь, а с начала прошлого сезона вернулся в состав "горняков". В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 21-летний футболист дебютировал в этом престижном турнире.

Кроме того Артем Бондаренко является капитаном молодежной сборной Украины, за которую сыграл 13 матчей.

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Напомним, что сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов: