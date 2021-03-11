Стрим матча "Рома" – "Шахтер". Обсуждаем матч вместе

В четверг, 11 марта, в Риме на "Стадио Олимпико" состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы: итальянская "Рома" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная трансляция матча "Рома" – "Шахтер".

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Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы

Кроме этого, мы проведем стрим о матче "Рома" – "Шахтер" на нашем канале в Youtube.

"Горняки" будут противостоять команде своего бывшего наставника Паулу Фонсеки. Португалец возглавлял донецкий клуб с 2016 по 2019 год, по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, становился обладателем Суперкубка страны.

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"Рома" и "Шахтер" до этого встречались шесть раз. "Горняки" одержали четыре победы и еще дважды проиграли. В предыдущий раз команды пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 и тогда дальше прошли римляне.

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Букмекеры считают "Рому" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.57, на ничью – 4.40, на победу "Шахтера" – 5.80. Также аналитики считают, что у римлян больше шансов выйти в четвертьфинал: коэффициенты на это следующие: "Рома" – 1.47, "Шахтер" – 2.80.

Смотрите, как "Шахтер" и "Рома" играли на предыдущей стадии:

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