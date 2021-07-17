Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Страшное наводнение в Германии: пострадавшим помогают даже футболисты

Елена Павлова Елена Павлова
17 июля, 10:15
Копировать ссылку
Футбольные организации Германии выделят пострадавшим от стихии порядка 3 миллионов евро. Свой вклад внесут и клубы немецкой Бундеслиги
Сильное наводнение в Германии
Сильное наводнение в Германии / Фото: Reuters

Немецкий футбольный союз и Немецкая футбольная лига не остались в стороне от страшного наводнения в Германии. Они учредят фонд помощи родственникам жертв и пострадавшим от стихии.

Сильнее всего от наводнения пострадала федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 110 человек — при этом пропавшими без вести числятся около 1300. Футбольные организации выделят пострадавшим порядка 3 миллионов евро.

Также выразили желание оказать финансовую помощь в размере 100 тысяч евро клубы Бундеслиги – мюнхенская Бавария и Кельн. А дортмундская Боруссия и Боруссия из Менхенгладбаха выделят потерпевшим средства от проведения товарищеских матчей.

Как отмечает euronews, в пятницу минобороны Германии ввело на западе страны режим чрезвычайной ситуации, предоставив военным право действовать по своему усмотрению. Более 100 тысяч человек до сих пор остаются без света, целые районы остаются без газа. Уровень воды все еще высокий, но постепенно идет на спад.

Напомним, что в минувшем сезоне в Германии Бавария нашила пятую звезду к своей эмблеме.

Копировать ссылку
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять