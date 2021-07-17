Страшное наводнение в Германии: пострадавшим помогают даже футболисты

Футбольные организации Германии выделят пострадавшим от стихии порядка 3 миллионов евро. Свой вклад внесут и клубы немецкой Бундеслиги

Сильное наводнение в Германии / Фото: Reuters

Немецкий футбольный союз и Немецкая футбольная лига не остались в стороне от страшного наводнения в Германии. Они учредят фонд помощи родственникам жертв и пострадавшим от стихии.

Сильнее всего от наводнения пострадала федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 110 человек — при этом пропавшими без вести числятся около 1300. Футбольные организации выделят пострадавшим порядка 3 миллионов евро.

Также выразили желание оказать финансовую помощь в размере 100 тысяч евро клубы Бундеслиги – мюнхенская Бавария и Кельн. А дортмундская Боруссия и Боруссия из Менхенгладбаха выделят потерпевшим средства от проведения товарищеских матчей.

Как отмечает euronews, в пятницу минобороны Германии ввело на западе страны режим чрезвычайной ситуации, предоставив военным право действовать по своему усмотрению. Более 100 тысяч человек до сих пор остаются без света, целые районы остаются без газа. Уровень воды все еще высокий, но постепенно идет на спад.

Напомним, что в минувшем сезоне в Германии Бавария нашила пятую звезду к своей эмблеме.