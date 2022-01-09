Страшно смотреть: футболист бился в конвульсиях после сердечного приступа на поле

Это случилось во время матча 3-го тура чемпионата Катара против Аль-Райяна. Кулибали упал на газон и начал биться в конвульсиях.
Встреча тут же была прервана, а на помощь игроку кинулись медики и другие футболисты. Кулибали был экстренно доставлен в ближайшую больницу.
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Подробностей о его состоянии пока нет. "В настоящее время игроку оказывается необходимая медицинская помощь и уход", – говорится в заявлении лиги.
Матч был прерван при счете 1:0 в пользу Аль-Райяна. Встречу доиграют позже, сообщает The Sun.
Напомним, что в конце декабря футболист Софьян Лукар из Алжира скончался в результате сердечного приступа после столкновения с голкипером своей же команды.
Это была вторая смерть футболиста за неделю – перед этим 23-летний хорватский футболист клуба Нехай Марин Качич скончался после того, как потерял сознание во время тренировки.