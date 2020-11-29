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Странная тренировка "Тоттенхэма" с деревянными битами поразила испанского защитника

29 ноября, 11:38

Елена Павлова Елена Павлова

"Шпоры" перед матчем с "Челси" вспомнили про крикет

Сегодня в центральном матче 10-го тура чемпионата Англии лидер Премьер-лиги "Тоттенхэм" сыграет в гостях против третьей команды сезона "Челси". Однако не все футболисты "Шпор" понимали, что происходит на тренировках. Начало встречи в 18:30 по киевскому времени.

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Так во время активной подготовки к предстоящему поединку несколько футболистов "Тоттенхэма" решили поиграть в безумно популярный в Англии крикет.

Однако 23-летний испанский защитник лондонской команды Серхио Регилон удивился действиям партнеров. "Я не понимаю, что они делают", – подписал видео испанец. Видимо, до Пиренеев слава крикета не долетала.

Ранее мы сообщали, что Гвардиола отправил Зинченко на тесты и проиграл Жозе Моуринью. "Тоттенхэм" возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, одолев на своем поле "Манчестер Сити" 2:0 в девятом туре английской Премьер-лиги. Так коуч "шпор" "поздравил" своего визави из "Сити" Хосепа Гвардиолу с продлением контракта с "горожанами".

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Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в еврокубках

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