Страна-ошибка: Россию удалили даже из футбольного симулятора FIFA

Футболистов, клубы, сборную и стадионы страны-агрессора удаляют даже из компьютерных игр

Россию удалили из FIFA / Фото: Коллаж: Сегодня

За развязанную в Украине войну весь цивилизованный мир обрушил санкции на агрессора. Помимо мощного пакета экономических ограничений, не остается в стороне и мировой спорт. Даже в виртуальном его проявлении.

Сегодня стало известно, что сборную России и все клубы из этой страны уже удалили из популярной компьютерной игры FIFA. Информация об этом появилась внутри самой игры. Вот уж и правда, страна-ошибка!

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Изменения касаются режимов Ultimate Team и Ultimate Draft. Оттуда убрали игроков из российских клубов, а также наборы, стадионы, предметы оформления и национальную команду.

"EA SPORTS выражает солидарность с украинским народом и, как и множество людей и организаций из мира футбола, призывает к миру и завершению войны в Украине", – ранее такие слова поддержки выражали в компании.

"В русле решений наших партнеров в ФИФА и УЕФА, EA SPORTS начала процесс удаления сборной России и всех российских клубов из игр EA SPORTS FIFA, включая FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Мы также оцениваем соответствующие изменения других направлений наших игр. Мы будем сообщать сообществу о любых мероприятиях и благодарим игроков за терпение во время нашей работы над этими обновлениями", – говорится в заявлении организации.

ФИФА и УЕФА уже отстранили сборную России и российские клубы от всех международных турниров.

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Также сегодня стало известно, что сильнейший футбольный чемпионат, Премьер-лига, отправит миллион фунтов для поддержки народа Украины и запретит показ матчей чемпионата в России.