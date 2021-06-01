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"Страна-агрессор! Как я мог?" Экс-футболист сборной Украины отказался от паспорта РФ

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 июня, 13:36
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В 2014 году Александру Ковпаку, выступавшему тогда за ФК Севастополь, предложили российское гражданство. Он отказался и рассказал, что его в той ситуации покоробило
Экс-игрок Севастополя Александр Ковпак
Экс-игрок Севастополя Александр Ковпак

Бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак, в сезоне 2013/14 выступавший за ФК Севастополь, рассказал, как ему во время аннексии Крыма предлагали принять российское гражданство, но он отказался.

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"Президентом ФК Севастополь был Александр Красильников, однажды он спросил меня: "Саня, ты как к Крыму российскому относишься? Готов российский паспорт получить?"

"Меня это сильно покоробило. Человек столько лет служил на благо Украине, а здесь, получается, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?" – приводит FanDay слова Ковпака, который в 2014-м покинул ФК Севастополь и подписал контракт с полтавской Ворсклой

Напомним, примеру Ковпака тогда последовали не все украинские футболисты. В частности, принял российское гражданство защитник Антон Монахов, который в составе студенческой сборной Украины становился победителем Универсиады в Бангкоке-2007 и Белграде-2009.

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А бывший футболист сборной Украины Денис Голайдо на соревнованиях в Крыму в 2018 году играл за команду Putin Team, выступая за избрание президентом РФ Владимира Путина.

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