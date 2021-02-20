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Ставка дня. Прогноз на Мерсисайдское дерби "Ливерпуль" – "Эвертон"

20 февраля, 13:10

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Прогноз футбольного комментатора Кирилла Круторогова на матч чемпионата Англии

Мерсисайдское дерби в этот раз будет особенно интересным, учитывая, что соседи по городу сейчас еще и являются соседями по турнирной таблице. "Ливерпуль" идет на шестом месте с сорока очками. До зоны Лиги чемпионов им не хватает двух баллов. "Эвертон" располагается на седьмой позиции и уступает "красным" на три очка.

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"Ливерпуль" – "Эвертон"
Премьер-лига, 20 февраля, суббота, в 19:30, ТВ: Setanta Sports Ukraine

Команда Клоппа проиграла три последних матча чемпионата, но обыграла "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов (2:0). На родном "Энфилде" они не побеждают с 16 декабря прошлого года – пять игр кряду, проиграв три последние – "Бернли", "Брайтону" и "МанСити". За этот период они забили всего два гола.

Лазарет "Ливерпуля" пока не пустеет – вне игры Фабиньо, Гомес, ван Дейк, Матип, Кейта и Жота.

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"Эвертон" в Премьер-лиге также не побеждает три матча подряд. После боевой ничьей с "Манчестер Юнайтед" (3:3) они проиграли "Фулхэму" (0:2) и "Манчестер Сити" (1:3). Зато в гостях команда Анчелотти не проигрывает семь игр кряду, выиграв пять из них. Не помогут "ирискам" из-за травм Кальверт-Льюин, Мина и Гбамен.

В рамках Премьер-лиги Мерсисайдское дерби проходило 57 раз, в них 24 победы "Ливерпуля", столько же ничьих и всего девять побед "Эвертона".

ПРОГНОЗ. По логике, "красные" должны наконец-то прийти в себя и покончить с неудачной серией. Но "Эвертон" весьма неплох, да и статус дерби имеет значение. Думаю, гости не проиграют.

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прогноз анонс чемпионат Англии Ливерпуль Эвертон

Источник: Сегодня|Спорт

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