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Германия – Украина: статистики не смогли выбрать лучшего среди наших

15 ноября, 09:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наивысшие оценки получили сразу двое: Роман Яремчук и Александр Зубков

Вчера вечером в Лейпциге сборная Украины проиграла Германии второй раз за последние полтора месяца. Подопечные Андрея Шевченко показали неплохую игру, но ошибки в защите и невысокая реализация голевых моментов привели к очередному поражению.

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Свои оценки за игру выставили и статистические сайты. Интересно, что они довольно высоко оценили атакующих футболистов украинской команды. Ресурс WhoScored одинаковые оценки (7,1) выдал автору забитого мяча Роману Яремчуку и полузащитнику Александру Зубкову, который отдал ему голевую передачу. А вот самые низкие баллы получили крайние защитники – Ефим Конопля и Эдуард Соболь, что указывает на особо проблемные места "сине-желтых".

Сайт SofaScore также не смог однозначно определиться с самым лучшим в нашей сборной и по 7,2 балла выставил тем же Яремчуку и Зубкову. Чуть ниже оценку получил Марлос. Главной же звездой поединка признали форварда Тимо Вернера, дважды отправлявшего мяч в сетку ворот Андрея Пятова. Кстати, кипера хозяев Мануэля Нойера оба сайта оценили точно так же, как и Пятова.

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Также "слабым звеном" у гостей оказался полузащитник Руслан Малиновский – у него третья оценка "снизу". Все знают, что полузащитник "Аталанты" может действовать значительно эффективнее.

Читайте, что сказал тренер сборной Германии – о матче с Украиной в Лиге наций: "У Украины есть классные футболисты, но..."

Смотрите, как немцы и украинцы играли вчера в Лейпциге:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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статистика футбол оценки Сборная Украины сборная Германии
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