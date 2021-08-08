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Стало известно, где сейчас Ребров

Олег Люлька Олег Люлька
8 августа, 20:36
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Бывший тренер Динамо и Ференцвароша, которого не хотят отпускать из Аль-Айна, все-таки прибыл в Киев. В понедельник его должны утвердить на посту наставника сборной Украины
Тренер Ференцвароша Сергей Ребров
Тренер Ференцвароша Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сергей Ребров прибыл в Киев накануне, 7 августа, рейсом из Франкфурта.

Об этом сообщил журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале Бомбардир.

В понедельник, 9 августа, состоится исполком УАФ, на котором Реброва должны назначить преемником Андрея Шевченко в статусе главного тренера сборной Украины.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко
Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Новый дуэт – Ребров и сборная Украины
Новый дуэт – Ребров и сборная Украины / Фото: Reuters

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Сергей Ребров станет новым наставником украинской сборной, а сам Маркевич уволился из УАФ, где занимал пост главы комитета сборных УАФ и рассчитывал возглавить "сине-желтых" после Шевы.

Сергей Ребров и Мирон Маркевич
Сергей Ребров и Мирон Маркевич / Фото: Reuters

В тренде

Правда, в воскресенье, 8 августа, появилась информация, что Аль-Айн из ОАЭ, где Ребров не проработал и двух месяцев, отказывается отпускать его в сборную Украины.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Но, похоже, стать новым коучем украинской национальной команды Реброву это не помешает.

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