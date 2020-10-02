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"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)

2 октября, 09:32

Олег Люлька Олег Люлька

Александру Шевченко исполнилось восемь лет. Родители не нарадуются своим "зубастиком"

В семье Андрея Шевченко – праздники нон-стоп. Следом за самим Шевой, во вторник отметившим 44-летие, на год повзрослел его сын Александр. Парню исполнилось 8 лет!

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По этому поводу Андрей Шевченко опубликовал у себя в Instagram поздравление, в котором признался сыну в своих чувствах, а также дал понять публике, каким сокращенным именем называют виновника торжества в семье.

"С восьмым днем рождения этого маленького мужчину! Мы любим тебя, Але", – написал Андрей Шевченко.

Более сентиментальной по случаю дня рождения сына оказалась супруга Андрея – американская модель Кристен Пазик.

"Это парнишка – такая особенная душа. Переполнена гордостью от того, как этот малыш становится мужчиной. Ты – настоящее благословение для нас", – расчувствовалась у себя в Instagram Кристен Пазик.

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Напомним, что Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей – помимо восьмилетнего Александра, это Джордан, которому 29 октября исполнится 16 лет, а также 13-летний Кристиан и шестилетний Райдер-Габриэль.

При этом Кристиан пошел по стопам отца. По словам Шевы, парень занимается в академии лондонского "Челси".

Смотрите, как отмечают дни рождения в семье Шевченко

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

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день рождения Андрей Шевченко дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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