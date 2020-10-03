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Сразу 11 футболистов украинского клуба заразились коронавирусом

3 октября, 12:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Матчи "Кривбасса" во Второй лиге перенесли на неопределенный срок

Еще одна украинская команда стала жертвой коронавирусной инфекции. В клубе из Кривого Рога позитивный результат теста оказался у 11 игроков. А недавно возрожденный "Кривбасс" выиграл первый матч в Кубке Украины.

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О заражении в "Кривбассе" сообщил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Клуб обратился в лигу с просьбой о переносе матча пятого тура, предоставив информацию о больных COVID-19. "Кривбасс" должен был сыграть в воскресенье с "Таврией", но в связи с массовой болезнью попросил отложить игру. Руководство ПФЛ, естественно, пошло навстречу команде. На данный момент "Кривбасс" занимает третье место в группе Б Второго лиги, выиграв два матча при одном поражении и ничьей.

Всего же в этим выходные из-за коронавируса в Украине не сыграют четыре матча. Еще один во Второй лиге ("Оболонь-2" – "Чернигов") и два – в Первой ("Оболонь" – "ВПК Агро", "Кристалл" – "Альянс").

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