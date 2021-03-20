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Спящая красавица: жена футболиста показала интимное фото в постели

20 марта, 15:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Фанаты считают этот пост лучшим на ее странице

Супруга футболиста Пари Сен-Жермен Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала на своей странице в Instagram очень пикантное фото. На фото девушка лежит на кровати с закрытыми глазами, якобы спит, а в центре кадра красуется ее пышная грудь.

В комментариях поклонники красотки пишут, что это ее лучший пост. Хотя Ванда выкладывала куда более интимные фото.

Еще фото Ванды Икарди:

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WAGs Ванда Нара

Источник: Сегодня|Спорт

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