"Спидометр у Лунина хилый": в сборной Украины объяснили "ляп" вратаря в игре с Польшей

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков объяснил природу ошибки вратаря "сине-желтых" Андрея Лунина в товарищеском матче с Польшей, проигранном 0:2. Напомним, в конце первого тайма при счете 0:0 кипер "Реала" вышел на перехват далеко за пределы штрафной площадки, но у него срезался мяч с ноги, и поляк Пионтек с 30 метров "парашютом" забил в пустые ворота украинцев.

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Видео голевой ошибки Лунина

"Для Лунина эта ошибка в чистом виде следствие отсутствия практики. Играть на линии можно и с листа, а чтобы играть ногами, нужен опыт игр. Я помню прошлогоднюю Нигерию в Днепре. Помните забеги Лунина? Все то же самое, он зависим от своего километража матчей, а тот на спидометре у Андрея пока хилый)))", – написал у себя в Facebook Николай Васильков

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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Напомним, несмотря на поражение 0:2, тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, а ошибка Лунина не повлияет на его перспективы в сборной. Кроме того, коуч "сине-желтых" отметил, что Малиновского и Степаненко, не игравших в Хожуве, приберег для матчей Лиги наций в Германии и Швейцарии 14 и 17 ноября.

Смотрите обзор матча Польша – Украина (2:0)

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