Специалисты по молодняку: "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести самого юного игрока Испании

Лука Ромеро пока что пытается прорваться в основной состав "Мальорки"

Гранды мирового футбола всегда отличало умение думать на годы вперед. В последнее время "Манчестер Юнайтед" проявляет активный интерес к молодым игрокам, которые могли бы выступать за команду в течение многих лет. Недавно мы писали, что "Манчестер Юнайтед" готов выложить за вундеркинда "Барсы" 150 миллионов.

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Однако после того, как каталонцы категорически отказались продавать Ансу Фати, английский клуб обратил свои взоры на таланта из "Мальорки". В июне Лука Ромеро стал самым молодым игроком чемпионата Испании. 15-летний Ромеро привлек скаутов "МЮ", пишет сайт Stretty News. По эксклюзивной информации издания, "Красные дьяволы" предлагают парню перебраться в их ряды и ведут переговоры с его родителями, ведь в своем нынешнем возрасте он еще не имеет права подписывать профессиональный контракт. Пока что Лука вроде бы собирается остаться в Испании, но, возможно, "Манчестер Юнайтед" сможет его переубедить.

Интересно, что Ромеро родился в Мексике в семье эмигрантов из Аргентины, и теперь имеет подданство сразу трех держав: Мексики, Аргентины и Испании.

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Смотрите, как Ансу Фати забивал за "Барселону" в ворота "Интера" в Лиге чемпионов:

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