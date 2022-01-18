Спасибо, ФИФА: сборной Украины простили желтые карточки перед плей-офф ЧМ-2022

Желтые карточки аннулированы перед стыковыми матчами за право поехать на ЧМ-2022. Матчи пропустят лишь те игроки, кто уже заработал дисквалификацию

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters

Новое решение коснется 107 игроков из 12 стран, которым до дисквалификации оставалась одна желтая карточка.

Читайте также: Мы – фавориты! Каковы шансы сборной Украины поехать Катар? Прогноз букмекеров

Реклама

Впрочем, нововведение не распространяется на игроков, которые уже заработали дисквалификацию в матчах группового этапа, сообщает BBC.

Это правило затронет и сборную Украины, где на карточках висели:

Георгий Бущан

Илья Забарный

Сергей Кривцов

Николай Матвиенко

Украина в плей-офф ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Матч пройдет в Глазго 24 марта. В случае победы команда Александра Петракова выйдет на победителя пары Уэльс – Австрия.

Реклама

Читайте также: На мундиале не были с 1998 года! Кто попался Украине в плей-офф ЧМ

Ранее мы писали, что игрок Ювентуса ждет вызова в сборную Украины, а на родине о нем даже не знают. 17-летний Андрей Фирман учился в одной школе с сыном Криштиану Роналду, а Ювентус хочет подписать с ним профессиональный контракт.