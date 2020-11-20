Создатели VAR требуют немедленно прекратить использовать систему

Система видеопомощи арбитрам массово используется в футболе с 2018 года

Владельцы технологии Системы видеопомощи арбитрам Антонио Ибаньес Де Альба и Мигель Анхель Галан требуют прекратить использовать систему VAR. По их мнению, многие ассоциации используют систему без их согласия, что может повлечь за собой судебные иски.

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Соответствующее письмо они уже отправили в Mediapro, Hawk-Eye, ФИФА, УЕФА, RFEF и других федераций, которые пользуются технологией, сообщает Sports Finding. В ближайшее время стороны проведут переговоры, чтобы выработать единую позицию относительно системы VAR.

Отметим, что VAR впервые дебютировала на ЧМ-2018. В Лиге чемпионов она должна была быть внедрена в начале текущего сезона, однако после вопиющей ошибки в поединке "Шахтера" против "Манчестер Сити" систему запустили уже с матчей плей-офф прошлого сезона. А вот в Лиге Европы VAR на групповом этапе не применяют.

Кстати, ранее мы писали, что Луческу грозила дисквалификация за критику VAR после матча "Барселона" – "Динамо". Румынский специалист выступил против использования системы видеоповторов в футболе.

Также мы писали, что в чемпионате Украины судья вернул команды из раздевалок, чтобы показать красную карточку (видео). Подобного тому, что произошло в матче "Заря" – "Рух", в украинской Премьер-лиге еще не случалось.

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Видео нелепого пенальти, после которого в Лиге чемпионов ввели VAR:

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