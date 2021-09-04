Составы на матч Украина – Франция: Петраков устроил чистку

Главный тренер сборной Украины сделал пять замен в стартовом составе нашей команды по сравнению с поединком против Казахстана, который завершился вничью 2:2

Александр Петраков перетасовал состав / Фото: Reuters

Сегодня, в 21:45, стартует ключевой поединок отбора на ЧМ-2022. Онлайн Украина – Франция доступен на нашем сайте.

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Украина – Франция: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

По сравнению с игрой с Казахстаном (2:2), в основе украинской сборной пять новых футболистов – Тымчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко и Цыганков.

Караваев, после ошибок которого казахстанцы забили нам два мяча, в этот раз остался в запасе.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

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Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев

CБОРНАЯ ФРАНЦИИ: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Погба, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Коман, Марсьяль

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мукиэле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема, Ленгле, Эрнандес

Александр Петраков дает указания перед матчем с Францией / Фото: REUTERS

Украина пока еще ни разу не выиграла в отборе на мундиаль в Катаре и после четырех матчей занимает третью строчку в группе D, имея в своем активе четыре балла. Франция с восемью очками возглавляет турнирную таблицу.

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Украина и Франция проведут между собой уже 12-ю встречу. Наша команда смогла обыграть грозного соперника лишь однажды – в памятном матче плей-офф к ЧМ-2014 (2:0), а затем в ответном матче французы разгромили команду Михаила Фоменко (3:0) и оставили нас без мундиаля.

Смотрите, как Украина играла в предыдущем матче с Казахстаном