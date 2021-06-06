Сосед по комнате вратаря сборной Италии покончил жизнь самоубийством

20-летний Сеид Висин учился футболу в академии Милана и жил в одной комнате с нынешним голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой

Сеид Висин начинал свою карьеру в Милане / Фото: Football Italia

В Италии покончил жизнь самоубийством бывший выпускник академии Милана Сеид Висин. Тело 20-летнего Сеида обнаружили дома. Ранее в Италии футболист умер во время матча в память о его брате.

Висин родился в Эфиопии и в семилетнем возрасте был усыновлен семьей в Италии. Он играл в академии Милана, закончил профессиональную карьеру, подрабатывал официантом в ресторане и играл в футзал. Газета Corriere dello Sport опубликовала предсмертную записку Сеида, в которой он винил в смерти расистские нападки общества.

Но приемный отец экс-футболиста Вальтер Висин опроверг эту информацию и заявил, что журналисты нашли пост Сеида на Facebook двухлетней давности, написанный психотерапевту.

"Мой сын умер не потому, что чувствовал дискриминацию, прошу всех прекратить распространение этой лжи. У нас пока нет ответов, почему он лишил себя жизни.

В нашем городе все любили моего сына, он был таким же, как все. А то письмо было написано в момент раздражения атмосферой, которую Сеид чувствовал тогда в Италии. Но оно точно никак не связано с суицидом", – цитирует Висина-старшего Football Italia.

В тренде США разгромили Германию и взяли бронзу ЧМ по хоккею

Висин жил в одной комнате с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой во время обучения в академии Милана.

Он также выступал за юношескую команду Беневенто и закончил с профессиональным спортом в 2016 году.

Ранее мы писали, что 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.