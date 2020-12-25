Соперник "Шахтера" по Лиге Европы неожиданно уволил тренера

Соперник донецкого "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива уволил главного тренера Георгиоса Дониса. Увольнение грека выглядит достаточно неожиданным, ведь он вывел команду из группы Лиги Европы, а в чемпионате Израиля команда идет на третьем месте, отставая от лидера на восемь баллов.
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Одной из причин увольнения тренера "Маккаби" может быть критика с его стороны в адрес руководства команды. Тем не менее, в клубе сообщили, что попрощались с наставником "в связи с ухудшением отношений между ним и игроками в раздевалке", сообщает Террикон.
Первый матч 1/16 финала между "Маккаби" и "Шахтером" состоится 18 февраля 2021 года в Израиле, ответный – 25 февраля в Украине.
Напомним, что в заключительном туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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