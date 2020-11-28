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Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов после разгрома в Италии поднялся на второе место

28 ноября, 19:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Миланский "Интер" выиграл в гостях у "Сассуоло" и догнал его по очкам

Итальянский "Интер" после домашнего поражения в Лиге чемпионов мадридскому "Реалу" выместил свое недовольство в Серии А на "Сассуоло". Причем, перед поединком 9-го тура подопечные Антонио Конте занимали шестое место, а соперник – второе. Однако это не помешало оппоненту "Шахтеру" на групповом этапе Лиги чемпионов уверенно победить в Реджо-Эмилии.

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Уже на 14-й минуте счет был 2:0 в пользу гостей из Милана. Сначала чилиец Алексис Санчес открыл счет, а затем румын Влад Кирикеш отправил мяч в свои ворота. А во втором тайме полузащитник "Интера" Роберто Гальярдини оформил разгром "Сассуоло" – 3:0.

Смотрите обзор первого матча дня.

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Теперь "Интер" догнал "Сассуоло" по очкам, но обошел по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Парни Антонио Конте на два очка отстают от земляков из "Милана", которые завтра сыграют на "Сан-Сиро" с "Фиорентиной". Позже сегодня "Ювентус" играет с "Беневенто", а "Рома" завтра сразится с "Наполи" в гостях.

"Шахтер" примет "Интер" в Киеве в завершающем туре группового этапа Лиги чемпионов 9 декабря.

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