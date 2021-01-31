Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился игроком "Манчестер Юнайтед"

"Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии и думает о еврокубках

Киевское "Динамо" готовится ко второй части сезона на сборе в Турции. Вчера "Динамо" проиграло "Лудогорцу", потерпев второе поражение за две недели. Соперник команды Мирчи Луческу в 1/16 финала Лиги Европы, бельгийский "Брюгге", также думает о будущем.

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Чемпионы страны объявили о пополнении состава двумя новичками на своей страничке в Twitter.

21-летний нидерландский вингер Тахит Чонг пришел на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Левоногий футболист с пышной шевелюрой может действовать на обоих флангах атаки. Первую часть сезона он также провел в аренде, отыграв 13 матчей за немецкий "Вердер". Transfermarkt оценивает парня в 6,5 млн евро.

Также состав "Брюгге" пополнил 34-летний универсал Набиль Дирар, пришедший из "Фенербахче" в аренду. Он может действовать на правом фланге как в защите, так и в средней линии поля. Имеет гражданство Марокко и Бельгии, а последние полгода он не играл. Ранее он уже выступал за "Брюгге" в 2008-2012 гг.

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Сегодня лидер чемпионата Бельгии встретится со "Стандардом" из Льежа на своем поле – четвертой командой турнира. А с "Динамо" "сине-черные" сразятся 18 и 25 февраля.

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