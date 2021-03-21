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Собака стал героем матча чемпионата Украины: курьезное видео

21 марта, 21:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пес выбежал на поле во время поединка "Нива" – "Карпаты"

Смешной эпизод произошел в матче второй лиги чемпионата Украины между винницкой "Нивой" и львовскими "Карпатами". На поле появился незаявленный игрок.

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В первом тайме, когда гости собирались подавать угловой, на поле выбежал собака. Он деловито обнюхал мяч и думал им поиграть, но пса спугнул боковой арбитр.

Матч завершился победой "Нивы" – 4:2. В 12 матчах винницкий клуб набрал всего 9 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. У "Карпат" 4 очка и последняя позиция.

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Ранее мы рассказывали о курьезном случае в полуфинале Кубка Португалии. Футболистам "Браги" и "Порту" пришлось толкать с поля заглохшую машину скорой помощи.

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чемпионат Украины Карпаты Львов вторая лига Нива Винница
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