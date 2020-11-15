Снять проклятие Лейпцига не удалось: взгляд из Германии на поражение Украины

Лейпциг. Саксонский красавец-мегаполис, удивляющий нетипичными для Германии широченными проспектами и... облицованной плиточкой пятиэтажкой – этаким улучшенным вариантом здания с одесских Черемушек – аккурат в сердце города, на рыночной площади. Пережитки развитого социализма здесь отнюдь не в диковинку.

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Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций

Знаковую роль Лейпцига в украинской футбольной истории не преуменьшить. Почти 15 лет назад именно тут была проведена жеребьевка чемпионата мира, определившая первых соперников для новичка мировых форумов – "сине-желтой" дружины. Здесь, на этом же Центральном стадионе, состоялся дебют украинской сборной в главном футбольном турнире планеты. Тот день врезался в память на всю оставшуюся жизнь. Наверняка помнит его и Андрей Шевченко. Июнь 2006, кипящий асфальт, испепеляющая жара. Массовое нашествие наших болельщиков, столпотворение у недостроенных в организационной суматохе входов на стадион. Игра. Беспощадная испанская машина. Зараза-швейцарский арбитр – красная Ващуку, пенальти в наши ворота. Итоговые 0:4, истерика Блохина в раздевалке. Так начиналась история выступлений сборной Украины на чемпионатах мира...

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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С тех пор наведаться сюда у нас повода не было, желания – и подавно. И вот – возвращение в нефартовый Лейпциг в ноябре несчастливого 2020-го. Золотая осень – яркое теплое, но не жгучее солнышко, прекрасный денек. В окрестностях стадиона – тишина, почти идиллия. Местные, по большей части гуляют без масок – восточно-немецкий менталитет в действии. Хотя это еще цветочки – в минувшие выходные "инакомыслящие" тут устроили устроили такие масовые протесты – даже полиции не поздоровилось.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

У украинских футболистов и членов делегации, как ни печально, наслаждаться замечательной субботней погодой возможности не было – эпидемический протокол УЕФА запрещает покидать командный отель. А тут еще, как гром с ясного неба – тревожные новости, озвученные накануне: пять позитивных COVID-19 тестов, вынужденный карантин и, как следствие – отсутствие в заявке четырех ведущих исполнителей. Напряженное ожидание результатов дополнительных тестов на корону, весь день – как на иголках. И лишь за четыре часа до стартового свистка – вздох облегчения: остальные – в строю, матч состоится.

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Каким многообещающим было начало! Слаженные решительные действия нашей команды. Украинцы словно оправдывали очередную порцию комплиментов, выданную тренером сборной Германии Йоахимом Левом на предматчевой пресс-конференции: "У нас, порой слышатся голоса "экспертов": Украина, ну да, у них как-нибудь нужно выиграть, какие проблемы? Да посмотрите же, с кем приходится иметь дело! Недавние чемпионы мира среди юниоров! Украина сделала очень большой шаг вперед. Шевченко – был великим футболистом, стал очень хорошим тренером. Умеет должным образом настроить, объединить игроков – они выступают как коллектив, как единое целое. Перед украинцами нужно снять шляпу! Команда буквально нашпигована очень хорошими, техничными футболистами. Они действуют на очень, подчеркиваю, очень высоких скоростях. И это делает их весьма опасными!"

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Апофеоз стартового натиска гостей – гол Романа Яремчука. Ликующий Шевченко. Подумалось: неужто пало проклятие Лейпцига? Ах, как рано мы повели в счете, разбудив "спящее чудовище". Словно проснувшись, разъяренная немецкая машина показала свою мощь в действии. Пойди, попробуй, удержи Лероя Сане. Или вернувшегося на родную арену (совсем недавно он перешел из РБ Лейпциг в "Челси") Тимо Вернера. И вот уже 2:1. А наши? Бразильские кружева Марлоса. Моменты Зинченко. Штанга! И еще одна штанга! И третья! Расколдовать этот Лейпциг нам пока так и не удалось. Быть может – в следующий раз? Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций.

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