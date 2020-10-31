Снова европейский чемпионат досрочно завершен из-за COVID-19

Чемпионат Исландии по футболу, а также Кубок страны досрочно завершены из-за новой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии. А накануне в стране ужесточили карантин и отменили встречи, которые должны были пройти на выходных.

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К этому моменту в Исландии было сыграно 18 туров из 22-х, а турнир дважды прерывался по ходу сезона. Сообщается, что итоговое распределение мест будет проходить так же, как если бы все игры во всех дивизионах исландского первенства были сыграны. Это касается и распределения мест для участия команд в еврокубках.

Федерация футбола Исландии/Фото ksi.is

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После 18 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Исландии является "Валюр", который набрал 44 очка. На втором месте находится "Хабнарфьордюр", на счету которого 36 очков. Замыкает лидирующую тройку "Брейдаблик" (31). Последнее место занимает "Фьолнир" (6). Предпоследнее – "Гротта" (8).

Исландия стала первой страной, которая осенью завершила чемпионат досрочно. Однако над паузой в первенстве уже подумывают несколько стран, где увеличилось количество зараженных COVID-19, в частности – Франция.

Ранее мы писали, что УЕФА обиделся на первый футбольный чемпионат в Европе, который досрочно завершил сезон. Весной первой сошла с дистанции Бельгия.

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