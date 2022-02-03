Смотрите не надорвитесь: России пообещали двойные премиальные за победу над Украиной

В пятницу, 4 февраля на чемпионате Европы по футзалу состоится принципиальный поединок между командами Украины и России, поэтому победа будет вдвойне важнее

Россиянам повысили премиальные перед матчем с Украиной / Фото: Getty Images

Исходя из этого в России пообещали своим игрокам двойные премиальные за победу над нашей командой.

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По данным журналиста Ивана Карпова, изначально ожидалось, что игроки команды получат по 1 миллиону рублей за победу на турнире, 750 тысяч рублей – за серебро и 500 тысяч рублей – за бронзу.

Однако после выхода на Украину призовые увеличили вдвое. Теперь только за победу над Украиной игрокам российской команды пообещали уже 1,5 млн рублей. Вместе с этим призовые за победу на Евро выросли до 2 млн рублей.

Отметим, что букмекеры считают сборную России фаворитом матча: коэффициент на победу россиян в основное время – 1.30, на ничью – 6.80, на победу Украины – 6.55. Но мы верим в наших парней!

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Кстати, в случае равенства в основное время команды проведут экстра-тайм и при необходимости пробьют серию пенальти.

Напомним, что с одним из игроков сборной Украины случился скандал. Сейчас он выступает в составе сборной с тризубом на груди и в то же время играет в России, где раньше носил футболку с серпом и молотом.