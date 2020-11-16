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СМИ сообщили об уходе Луческу из "Динамо" из-за жены. Румын резко ответил

16 ноября, 18:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Румынский специалист не собирается покидать столичный клуб

Сегодня румынское издание Ziare опубликовало информацию о том, что Мирча Луческу покинет киевское "Динамо" по личным причинам ближайшей зимой, якобы из-за того, что румын из-за пандемии длительное время находится вдали от жены Нелли. Тем не менее, Луческу резко опроверг слухи, заявив, что остается главным тренером киевлян.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю, как и раньше, работать с клубом", – сказал Луческу в интервью Footboom.

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Ранее Луческу рассказал, как просил футболку у Лионеля Месси после матча в Барселоне. Румынский тренер киевского "Динамо" сравнил аргентинца с легендарным бразильцем Пеле.

Что говорил Игорь Суркис о Мирче Луческу перед стартом Лиги чемпионов:

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Сегодня|Спорт

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