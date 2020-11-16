СМИ сообщили об уходе Луческу из "Динамо" из-за жены. Румын резко ответил

Сегодня румынское издание Ziare опубликовало информацию о том, что Мирча Луческу покинет киевское "Динамо" по личным причинам ближайшей зимой, якобы из-за того, что румын из-за пандемии длительное время находится вдали от жены Нелли. Тем не менее, Луческу резко опроверг слухи, заявив, что остается главным тренером киевлян.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю, как и раньше, работать с клубом", – сказал Луческу в интервью Footboom.

Реклама

Ранее Луческу рассказал, как просил футболку у Лионеля Месси после матча в Барселоне. Румынский тренер киевского "Динамо" сравнил аргентинца с легендарным бразильцем Пеле.

Что говорил Игорь Суркис о Мирче Луческу перед стартом Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама