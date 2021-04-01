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Смеялись все: в День дурака в Сети вспомнили нелепый гол Динамо

1 апреля, 19:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ветер помог киевлянам отличиться – смеялись всей командой

Популярный футбольный паблик в Instagram 433 по случаю Международного дня смеха опубликовал видео нелепого гола в матче киевского Динамо против Маккаби на сборах в 2012 году. Видео посмотрело более 1,7 миллиона осіб.

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Тогда вратарь израильского клуба пытался выбить мяч подальше от ворот, но сильным порывом ветра мяч вернулся к нему и юркнул в сетку. Встреча закончилась победой киевлян со счетом 5:0.

"Самый необычный момент в футболе, который я видел, был в Динамо. Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол", – вспоминал как-то тот поединок бывший защитник Динамо Бетао в интервью dynamo.kiev.ua.

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гол видео голов Динамо Киев Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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