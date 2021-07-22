Смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов

Во время футбольного матча в Боливии на стадион ворвался смерч. Вихрь разогнал футболистов и налетел на рефери, которому приходилось убегать с поля

Смерч сорвал начало матча в Боливии

Футболисты и судьи только вышли на поле и встроились шеренгу, как на них налетел столб пыли. Вещи игроков стали разлетаться от мощного ветра, но, к счастью, сами участники матча не пострадали. В результате форс-мажора старт игры небольшого турнира в Ачокалье пришлось немного перенести.

С недавних пор смерчи стали обыденностью и в Украине. Вот недавно огромный смерч пронесся в Одесской области. Необычное природное явление заметили в Черноморске.

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А некоторое время назад в Боливии пес украл бутсу у футболиста и сорвал матч. Пес по кличке Качито сорвал матч между Стронгестом и Насионалем. Позже футболист, вынесший пса с поля, взял его к себе домой.