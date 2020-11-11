Слухи отправили Месси в "ПСЖ". Отец футболиста не выдержал

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси отреагировал на слухи о том, что он начал переговоры с "Пари Сен-Жермен" о переходе своего сына следующим летом. Месси-старший на своей странице в Instagram разместил скриншот подобной новости и сверху разместил красноречивое послание: "Хватит выдумывать! Это фальшивая новость".

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Напомним, что прошлым летом Месси порывался уйти из "Барселоны", однако ни один клуб не решился заплатить за него 700 миллионов евро, а каталонцы отказались опустить своего лидера бесплатно.

Лионель сначала пригрозил судом, однако позже выступил с заявлением, что отработает свой контракт до конца. Действующее соглашение рассчитано до следующего лета, а уже зимой он может подписывать предварительный контракт с другой командой.

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