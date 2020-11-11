Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Слухи отправили Месси в "ПСЖ". Отец футболиста не выдержал

11 ноября, 22:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хорхе Месси опроверг информацию о переговорах с французским клубом

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси отреагировал на слухи о том, что он начал переговоры с "Пари Сен-Жермен" о переходе своего сына следующим летом. Месси-старший на своей странице в Instagram разместил скриншот подобной новости и сверху разместил красноречивое послание: "Хватит выдумывать! Это фальшивая новость".

Реклама

Напомним, что прошлым летом Месси порывался уйти из "Барселоны", однако ни один клуб не решился заплатить за него 700 миллионов евро, а каталонцы отказались опустить своего лидера бесплатно.

Лионель сначала пригрозил судом, однако позже выступил с заявлением, что отработает свой контракт до конца. Действующее соглашение рассчитано до следующего лета, а уже зимой он может подписывать предварительный контракт с другой командой.

В тренде
Польша обыгрывает Украину, а Ярмоленко не забил пенальти: видео голов и обзор матча

Читайте также: Месси высмеяли за игру в защите в матче "Барселона" – "Динамо"

Реклама

Смотрите, как Месси забивает "Динамо":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона ПСЖ Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять