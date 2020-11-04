Случилось чудо. Украинский футболист излечился от коронавируса за три дня

Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба. "Исцеление" произошло всего спустя три дня после сообщения о заражении, из-за которого Пластун пропустил поединок чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (4:1).
На официальном сайте говорится, что после вчерашнего теста УЕФА, кроме Пластуна, негативные результаты получили Ботака и Ханче-Ольсен. Майкл Нгаде (заболевший на прошлой неделе), главный тренер команды Вим Де Декер и Франки Вандендрише также сдали положительный результат.
Пластун уже включен в заявку команды на завтрашний матч Лиги Европы против "Црвены Звезды". В текущем сезоне Пластун провел 11 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Кстати, другой украинец "Гента" Роман Яремчук вошел в ТОП-5 бомбардиров бельгийского клуба за последние 40 лет. Нападающий защищает цвета "Гента" с 2017 года.
Смотрите, как "Гент" играет в Лиге Европы:
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