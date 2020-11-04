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Случилось чудо. Украинский футболист излечился от коронавируса за три дня

4 ноября, 18:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Защитник "Гента" уже включен в заявку на следующий матч своей команды

Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба. "Исцеление" произошло всего спустя три дня после сообщения о заражении, из-за которого Пластун пропустил поединок чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (4:1).

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На официальном сайте говорится, что после вчерашнего теста УЕФА, кроме Пластуна, негативные результаты получили Ботака и Ханче-Ольсен. Майкл Нгаде (заболевший на прошлой неделе), главный тренер команды Вим Де Декер и Франки Вандендрише также сдали положительный результат.

Пластун уже включен в заявку команды на завтрашний матч Лиги Европы против "Црвены Звезды". В текущем сезоне Пластун провел 11 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Кстати, другой украинец "Гента" Роман Яремчук вошел в ТОП-5 бомбардиров бельгийского клуба за последние 40 лет. Нападающий защищает цвета "Гента" с 2017 года.

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чемпионат Бельгии коронавирус Игорь Пластун Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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