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Скучали? Моуринью прервал первую пресс-конференцию в Роме из-за окон (видео)

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 21:41
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На первой пресс-конференции во главе римской команды Жозе Моуринью содрал со стекол покрытие, видимо, чтобы впустить свет и любоваться видами Рима
Жозе Моуринью на пресс-конференции в Риме
Жозе Моуринью на пресс-конференции в Риме / Фото: Официальный сайт ФК "Рома" Италия

Новый главный тренер Ромы эпатажный португальский специалист Жозе Моуринью отличился уже на первой пресс-конференции во главе римской команды. Ранее 58-летний Моуринью катался по Риму на мотороллере.

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Во время дебютного общения с журналистами в качестве наставника Ромы португальский специалист показал рукой, что стоит сделать небольшую паузу, затем встал с места и направился к окну. На глазах у представителей СМИ Моуринью сорвал со стекол тонировку. Судя по всему, Особенный посчитал, что в зале мало света.

Напомним, что Моуринью начал сотрудничать с итальянской Ромой 1 июля 2021 года. Сотни тиффози пришли на базу клуба, чтобы приветствовать тренера.

До римского клуба португалец работал в Тоттенхэме, Манчестер Юнайтед, Челси, Реале, Интере, Порту, Униан Лейрии и Бенфике. Выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона, а его зарплата составит 7,5 млн евро после вычета налогов.

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