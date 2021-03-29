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Скрытые герои матча Украина – Финляндия: статистики высказались по-разному

29 марта, 09:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лучшими в нашей сборной признали Караваева и Малиновского

Подопечные Андрея Шевченко не смогли выиграть в первом домашнем матче отбора на чемпионат мира. Уже известно, почему Миколенко ошибся в матче Украина – Финляндия. По итогам поединка в Киеве эксперты выставили свои оценки.

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Аналитический ресурс SofaScore посчитал, что наивысшую оценку среди "сине-желтых" заслужил полузащитник Руслан Малиновский. Хавбек "Аталанты" получил 8,2 балла за свою трудоспособность – выше, чем автор гола в составе соперника. Узнайте, что сказал Малиновский о матче Украина – Финляндия.

А вот другой сайт, WhoScored, лучшим признал правого защитника Александра Караваева (7.32). А Малиновский – на втором месте (7.06). У этого ресурса наивысшую оценку заслужил Теему Пукки – 7.98.

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Напомним, игрок "Динамо" отдал голевую передачу на Жуниора Мораеса.

Смотрите все результаты и видеообзоры матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье.

Уже в ближайшую среду наша команда проведет третий поединок квалификации на мундиаль. В 21:45 парни Андрея Шевченко начнут встречу с Казахстаном.

Вспомним, как сборная Украины забила финнам свой единственный мяч:

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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статистика футбол Сборная Украины сборная Финляндии Руслан Малиновский Александр Караваев отборочный турнир
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