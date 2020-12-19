Скромно: Вернидуб рассказал о своей зарплате в Беларуси

В солигорском "Шахтере" экс-наставник "Зари" получал меньше 20 тысяч евро в месяц

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб, накануне возглавивший молдавский "Шериф", рассказал, какой была его зарплата в предыдущем клубе – чемпионе Беларуси-2020 солигорском "Шахтере".

"Контракт с "Шахтером" Солигорск с точки зрения зарплаты – не лучший в моей тренерской карьере. Тот же уровень, что был и в "Заре", – заявил в интервью "ТаТоТаке" Юрий Вернидуб.

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Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

На уточняющий вопрос – "Лучшие игроки Солигорска получали 20-25 тысяч евро. Ваши цифры сопоставимы с этими?" – Юрий Вернидуб ответил: "Меньше, но я рад за этих ребят".

Реклама Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

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Напомним, Юрий Вернидуб покинул "Шахтер" Солигорск в конце августа после поражения от селян из Молдовы в Лиге Европы. На момент отставки украинского специалиста солигорский клуб лидировал в чемпионате Беларуси, деля первое место с БАТЭ.

На посту главного тренера солигорского "Шахтера" Вернидуба сменил другой украинец – Роман Григорчук, под руководством которого команда завоевала чемпионство Беларуси.

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