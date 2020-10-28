Скрипник знает, как "Заре" обыграть "Брагу" даже с кадровыми потерями

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассчитывает взять очки в матче с "Брагой" во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 29 октября. Начало встречи – в 19:55 по Киеву. Напомним, что в первом туре Лиги Европы "Заря" проиграла на выезде "Лестеру" 0:3.

"Для нас завтра очень важная игра, ведь мы проиграли первый тур, а "Брага" победила в домашнем матче. Завтра мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась и мы рассчитываем на положительный результат. "Брага" – очень сыгранная команда, которая, практически, выступает одним составом. Много бразильцев, португальцев – все техничные. Но мы хотим показать наш уровень и отдать все силы, чтобы добиться результата", – цитирует Скрипника сайт "Зари".

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Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

За счет чего можно обыграть "Брагу"

"Всех секретов не хочется до матча рассказывать. Мы всегда исследуем наших соперников, игроки умеют найти к ним подход. Если сравнить прошлые поединки "Браги" с "Зарей", то практически 80% игроков, которые были тогда в составе, остались. И они нам уже знакомы. У нас тоже поменялось не много футболистов, но поменялся стиль игры. Но если ты не веришь сам в себя, то нет смысла выходить на поле. Тем более придут болельщики, мы их хотим порадовать. Чтобы достичь победы, немаловажны стандарты и прессинг. И мяч надо держать, и по счету уметь играть. Также есть много нюансов для таких матчей".

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"Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Кадровые проблемы "Зари"

"Как и в каждой команде, у нас есть люди, которые играли пару дней назад. Есть незначительные повреждения у ребят. Нам не поможет Жуниньо – он сейчас делает визу и на данный момент находится за границей. Абу Ханна тренируется в общей группе, в полную силу. Будет он играть или нет – это вопрос спорный. Мы довольны своим составом. Те ребята, которые выходят на поле, они этого достойны".

Напомним, что накануне в чемпионате Украины "Заря" разгромила "Рух", игравший вдевятером. За крупное поражение от "Лестера" в Лиге Европы луганчане оторвались на дебютанте Премьер-лиги.

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Смотрите, как "Заря" уступила "Лестеру"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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