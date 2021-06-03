"Скоро выйдут с ножами": Россия в шоке от "наказания" футболистам Кадырова за избиение москвичей

Игроки грозненского клуба за нападение на судью и драку с Локомотивом получили скромные дисквалификации. А штраф Ахмату – как "стоимость пары носков для Рамзана"

Драка в Грозном на матче Ахмат - Локомотив / Фото: YouTube

Болельщики России в шоке от мягкости наказания игрокам грозненского Ахмата, за которым стоит Рамзан Кадыров, по итогам разбирательства их неспортивного поведения в матче молодежного чемпионата РФ с московским Локомотивом (1:5).

В этом матче, проходившем в Грозном, игроки Ахмата побили судью и футболистов Локомотива, применяя, среди прочего, удары ногами из арсенала кунг-фу.

Читайте также: Киркорова хватило на 20 минут боев в клетке: ушел в туалет и не вернулся

Игрок Ахмата Садулаев, применивший к арбитру рукоприкладство в ответ на показанную ему красную карточку, получил от контрольно-дисциплинарного комитета РФС 8 матчей дисквалификации.

Его партнеры Хаджухамбетов, Альсултанов, Арцуев, Иналкаев, Джакуев, Ахъядов за массовую драку с игроками Локомотива отстранены на 6 поединков.

При этом футбольный клуб Ахмат за "необеспечение безопасности на стадионе, появление на поле постороннего лица и неподобающее поведение команды" оштрафован на 75 тыс. рублей (около 28 тыс. грн)

"Это прикол? На 8 матчей? За такое пожизненно отстранять надо"

"А чего вы хотели? Вы в какой стране живете?"

"Ничего себе "штраф"! 75 тысяч... Это пара носков для Рамзана"

"Хорошее" решение. Так скоро с ножами на поле выходить будут", – пишут в комментариях болельщики, реагируя на символические санкции РФС к Ахмату

Читайте также: Сиди, придурок! Как пьяный олимпийский чемпион из России оказался за решеткой в США

Ранее мы писали, что сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник.