Скоро нас будет трое. Жена игрока Динамо оригинально объявила о беременности (фото)

Супруга Александра Тымчика с помощью фотографии УЗИ рассказала, что ждет ребенка. Пара поженилась в прошлом году

Супруга Тымчика ждет ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бухаресте возле бассейна супруга защитника киевского Динамо Александра Тымчика сделала фото. Но более пристойное, чем в отпуске на Мальдивах. Сейчас Карина держала в руках снимок УЗИ.

"Скоро нас будет трое", – подписала фото в Instagram девушка.

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Ранее Карина была очень активной в соцсетях и выкладывала много пляжных фотографий.

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Напомним, что Александр и Карина поженились весной прошлого года.

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Тымчик пока еще не смог стать основным игроком в команде Луческу. В Динамо он с 2017 года, но долгое время провел в арендах. Играл за Сталь из Каменского и луганскую Зарю. За сборную Украины провел десять матчей.

Напомним, что в мае стал отцом партнер Тымчика по сборной Украины Андрей Лунин. Его жена Анастасия родила сына.