Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над Ребровым

Дебют за "Динамо" Тудора Бэлуцэ получился хуже не придумаешь. 21-летний румынский полузащитник, которого Мирча Луческу выпустил на замену в Будапеште еще при счете 2:1 в пользу киевлян, допустил позиционную ошибку на последней минуте основного времени, которая во время исполнения стандарта позволила "Ференцварошу" Сергея Реброва избежать офсайда и сравнять счет, лишив украинский клуб победы в этом поединке Лиги чемпионов.
Видео спасительного для "Ференцвароша" гола с ошибкой Бэлуцэ
Тем не менее ставить крест на перспективах Тудора Бэлуцэ в "Динамо" рано.
Этот парень, арендованный киевлянами у "Брайтона", умеет учиться. Не зря в старших классах школы в Крайове у него, в среднем, было 9,96 балла по 10-балльной шкале, он регулярно получал грамоты отличника, и его называли не иначе как "ботаником".
Вот и поймем теперь, умеет ли он учиться – на своих ошибках.
Кроме того, у Тудора – любящая семья, которая наверняка поддержит его в трудный момент и не даст раскиснуть.
На фотографиях в соцсетях Тудора можно увидеть с мамой Мариной.
С отцом Кристианом.
А также с красоткой Андрой, которая называет Тудора своим "любимым человеком на всем земном шаре и за его пределами".
Однако, как мы выяснили, Тудору эта милая брюнетка приходится не возлюбленной, а сестрой. Андра старше 21-летнего Тудора на 5 лет. Смотрите, какими они были в конце прошлого века:
А теперь посмотрите, какие Андра и Тудор сейчас:
Подросли "маленько", хотя их отец Кристиан, сравнивая свежее фото с кадром 20-летней давности у себя в Facebook, написал: "Как были дети, так детьми и остались".
Между тем в Сети можно встретить не только футбольные профайлы со всевозможными данными Тудора Бэлуцэ, но и анкету его сестры Андры, только уже с модельными характеристиками.
- ВОЗРАСТ 26 лет
- РОСТ 179 см
- ЦВЕТ ГЛАЗ Коричневый
- ГРУДЬ 84 см
- ТАЛИЯ 61 см
- БЕДРА 93 см
- РАЗМЕР ОБУВИ 40
Смотрите яркие фото модели Андры Бэлуцэ
Тем не менее попытками сделать карьеру модели Андра Бэлуцэ не ограничивается, попутно работая аналитиком по скидкам по дебиторской задолженности в компании Molson Coors Romania.
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Пожалуй, и мы пока что сделаем скидку на то, что Тудор Бэлуцэ без году неделя в "Динамо" и потому имеет право на ошибку. Впереди достаточно матчей, чтобы доказать болельщикам свою состоятельность. Если только, конечно, соотечественник Тудора, Мирча Луческу, не затаит на него обиду за промашку, допущенную в Будапеште, и не усадит в глубокий запас.
Обзор матча "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)
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