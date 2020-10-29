Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над Ребровым

Дебют за "Динамо" Тудора Бэлуцэ получился хуже не придумаешь. 21-летний румынский полузащитник, которого Мирча Луческу выпустил на замену в Будапеште еще при счете 2:1 в пользу киевлян, допустил позиционную ошибку на последней минуте основного времени, которая во время исполнения стандарта позволила "Ференцварошу" Сергея Реброва избежать офсайда и сравнять счет, лишив украинский клуб победы в этом поединке Лиги чемпионов.

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Видео спасительного для "Ференцвароша" гола с ошибкой Бэлуцэ

Тем не менее ставить крест на перспективах Тудора Бэлуцэ в "Динамо" рано.

Этот парень, арендованный киевлянами у "Брайтона", умеет учиться. Не зря в старших классах школы в Крайове у него, в среднем, было 9,96 балла по 10-балльной шкале, он регулярно получал грамоты отличника, и его называли не иначе как "ботаником".

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Вот и поймем теперь, умеет ли он учиться – на своих ошибках.

Кроме того, у Тудора – любящая семья, которая наверняка поддержит его в трудный момент и не даст раскиснуть.

На фотографиях в соцсетях Тудора можно увидеть с мамой Мариной.

С отцом Кристианом.

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А также с красоткой Андрой, которая называет Тудора своим "любимым человеком на всем земном шаре и за его пределами".

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Однако, как мы выяснили, Тудору эта милая брюнетка приходится не возлюбленной, а сестрой. Андра старше 21-летнего Тудора на 5 лет. Смотрите, какими они были в конце прошлого века:

А теперь посмотрите, какие Андра и Тудор сейчас:

Подросли "маленько", хотя их отец Кристиан, сравнивая свежее фото с кадром 20-летней давности у себя в Facebook, написал: "Как были дети, так детьми и остались".

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Между тем в Сети можно встретить не только футбольные профайлы со всевозможными данными Тудора Бэлуцэ, но и анкету его сестры Андры, только уже с модельными характеристиками.

ВОЗРАСТ 26 лет

РОСТ 179 см

ЦВЕТ ГЛАЗ Коричневый

ГРУДЬ 84 см

ТАЛИЯ 61 см

БЕДРА 93 см

РАЗМЕР ОБУВИ 40

Смотрите яркие фото модели Андры Бэлуцэ

Тем не менее попытками сделать карьеру модели Андра Бэлуцэ не ограничивается, попутно работая аналитиком по скидкам по дебиторской задолженности в компании Molson Coors Romania.

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Пожалуй, и мы пока что сделаем скидку на то, что Тудор Бэлуцэ без году неделя в "Динамо" и потому имеет право на ошибку. Впереди достаточно матчей, чтобы доказать болельщикам свою состоятельность. Если только, конечно, соотечественник Тудора, Мирча Луческу, не затаит на него обиду за промашку, допущенную в Будапеште, и не усадит в глубокий запас.

Обзор матча "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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