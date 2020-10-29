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Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над Ребровым

29 октября, 16:07

Олег Люлька Олег Люлька

Румынка с эффектной внешностью всегда готова поддержать полузащитника киевлян Тудора Бэлуцэ

Дебют за "Динамо" Тудора Бэлуцэ получился хуже не придумаешь. 21-летний румынский полузащитник, которого Мирча Луческу выпустил на замену в Будапеште еще при счете 2:1 в пользу киевлян, допустил позиционную ошибку на последней минуте основного времени, которая во время исполнения стандарта позволила "Ференцварошу" Сергея Реброва избежать офсайда и сравнять счет, лишив украинский клуб победы в этом поединке Лиги чемпионов.

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Видео спасительного для "Ференцвароша" гола с ошибкой Бэлуцэ

Тем не менее ставить крест на перспективах Тудора Бэлуцэ в "Динамо" рано.

Этот парень, арендованный киевлянами у "Брайтона", умеет учиться. Не зря в старших классах школы в Крайове у него, в среднем, было 9,96 балла по 10-балльной шкале, он регулярно получал грамоты отличника, и его называли не иначе как "ботаником".

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Вот и поймем теперь, умеет ли он учиться – на своих ошибках.

Кроме того, у Тудора – любящая семья, которая наверняка поддержит его в трудный момент и не даст раскиснуть.

На фотографиях в соцсетях Тудора можно увидеть с мамой Мариной.

С отцом Кристианом.

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А также с красоткой Андрой, которая называет Тудора своим "любимым человеком на всем земном шаре и за его пределами".

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Однако, как мы выяснили, Тудору эта милая брюнетка приходится не возлюбленной, а сестрой. Андра старше 21-летнего Тудора на 5 лет. Смотрите, какими они были в конце прошлого века:

А теперь посмотрите, какие Андра и Тудор сейчас:

Подросли "маленько", хотя их отец Кристиан, сравнивая свежее фото с кадром 20-летней давности у себя в Facebook, написал: "Как были дети, так детьми и остались".

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Между тем в Сети можно встретить не только футбольные профайлы со всевозможными данными Тудора Бэлуцэ, но и анкету его сестры Андры, только уже с модельными характеристиками.

  • ВОЗРАСТ 26 лет
  • РОСТ 179 см
  • ЦВЕТ ГЛАЗ Коричневый
  • ГРУДЬ 84 см
  • ТАЛИЯ 61 см
  • БЕДРА 93 см
  • РАЗМЕР ОБУВИ 40

Смотрите яркие фото модели Андры Бэлуцэ

Тем не менее попытками сделать карьеру модели Андра Бэлуцэ не ограничивается, попутно работая аналитиком по скидкам по дебиторской задолженности в компании Molson Coors Romania.

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Пожалуй, и мы пока что сделаем скидку на то, что Тудор Бэлуцэ без году неделя в "Динамо" и потому имеет право на ошибку. Впереди достаточно матчей, чтобы доказать болельщикам свою состоятельность. Если только, конечно, соотечественник Тудора, Мирча Луческу, не затаит на него обиду за промашку, допущенную в Будапеште, и не усадит в глубокий запас.

Обзор матча "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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сестра Динамо Киев WAGs Тудор Бэлуцэ

Источник: Сегодня|Спорт

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