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Скандал в украинском футболе: "Динамо" играет при пустых трибунах, "Оболонь" в тот же вечер – со зрителями

8 сентября, 14:49

Олег Люлька Олег Люлька

Фанаты недоумевают, почему на один матч в столице болельщиков пускают, а на другой - нет. Из версий - страх акций против Луческу

В украинском футболе назревает скандал, связанный с тем, что в один и тот же день – в пятницу, 11 сентября, – в Киеве один футбольный матч, "Динамо" – "Десна", пройдет при пустых трибунах, тогда как другой поединок, "Оболонь" – Прикарпатье", состоится со зрителями.

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Матч Премьер-лиги "Динамо" – "Десна" пройдет в пятницу на 70-тысячном НСК "Олимпийский". Начало – в 19:00. "Согласно ограничениям, которые сейчас действуют в нашей стране, болельщики пока не могут присутствовать на трибунах во время матчей, а игроки – почувствовать их поддержку во время игры. Ближайший поединок "Динамо" с черниговской "Десной" тоже пройдет без зрителей, за ним можно будет наблюдать на экранах телевизоров, телефонов и других гаджетов", – сообщает официальный сайт "Динамо".

В то же время другой столичный клуб "Оболонь" на свой поединок Первой лиги против "Прикарпатье", который начнется в пятницу в 18:00, приглашает болельщиков. Как сообщает Instagram "пивоваров", "Оболонь Арена", вмещающая 5100 человек, может быть заполнена на 25 процентов. И фанатов уже призывают покупать билеты.

INSTAGRAM

НСК "Олимпийский"
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НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Как это для "Оболони" указания Минздрава могут быть одни, а для "Динамо" – другие?" – недоумевают в соцсетях болельщики.

Отметим, что эти поединки проходят под эгидой разных организаций. Игра "Динамо" – "Десна" – под "крылом" Премьер-лиги Украины, "Оболонь" – "Прикарпатье" – Профессиональной футбольной лиги страны.

Одной из конспирологических версий того, почему матч "Динамо" – "Десна" пройдет без зрителей, называют желание столичного клуба избежать конфликтов, связанных с акциями ультрас "бело-синих" против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды. Напомним, на поединок первого тура УПЛ против "Олимпика", проходившего без зрителей на стадионе имени Валерия Лобановского, фанаты "Динамо" прорвались с дымовыми шашками и фаерами.

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стадион оболонь нск олимпийский чемпионат Украины Динамо Киев первая лига

Источник: Сегодня|Спорт

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