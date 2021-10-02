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Скандал в Первой лиге: массовая драка футболистов и тренеров Олимпика и Подолья (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
2 октября, 09:39
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Конфликт возник по окончании матча 11-го тура Первой лиги, в котором встречались Подолье и Олимпик
Потасовка во время матча Первой лиги Подолье - Олимпик
Потасовка во время матча Первой лиги Подолье - Олимпик / Фото: Новини Хмельницького "Є"

Поединок соседей по турнирной таблице близился к нулевой ничьей. Арбитр матча Игорь Бич компенсировал пять минут ко второму тайму. Когда шла 6-я добавленная минута, футболист Олимпика Максим Литовченко забил решающий мяч.

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После финального свистка к судье матча побежали футболисты Подолья, которые высказывали претензии по поводу компенсированного времени и отмененного гола хмельницкой команды во втором тайме. Игроки Олимпика пытались оградить судью от футболистов Подолья, в результате чего возникла потасовка, переросшая в драку.

Выяснение отношений продолжилось и в подтрибунном помещении стадиона.

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В итоге футболисты Олимпика Иван Белый и Владислав Рыбак получили красные карточки уже после окончания матча.

Это не последние наказания для участников конфликта, окончательное решение по событиям в Хмельницком примет контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

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Ранее мы сообщали, что фанаты Вест Хэма и Рапида едва не сорвали поединок Лиги Европы. Только с помощью вмешательства полиции удалось предотвратить массовую драку.

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