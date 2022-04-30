Символ возрождения футбола: украинский клуб провел тренировку на разбомленном стадионе

Стадион команды Второй лиги ФК Чернигов серьезно пострадал во время российских бомбардировок. Но постепенно футбольная жизнь возвращается в город

ФК Чернигов вернулся на родной стадион / Фото: Коллаж: Сегодня

Более месяца российско-фашистские войска обстреливали Чернигов и всю инфраструктуру города. От авиабомбардировок и ракетных ударов сильно пострадали футбольные арены областного центра.

После того, как Вооруженные силы Украины оттеснили российских захватчиков за пределы области, в Чернигов постепенно возвращается футбольная жизнь.

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Команда ФК Чернигов, представляющая свой город в первенстве Второй лиги, впервые с начала войны провела тренировку на собственном стадионе.

"Игроки ФК Чернигов провели первую с начала войны тренировку на родном стадионе. Перед началом занятия ребята и штаб собрали обломки, залетевшие на площадку, расчистив газон. Таким образом, в уборке нашего стадиона, которая еще продолжится, приняла участие фактически вся команда. К находившимся в городе футболистам в двусторонней игре присоединились главный тренер Валерий Черный, тренер вратарей Артем Падун, администратор команды Дмитрий Авраменко и директор Чернигов-Арены Анатолий Дудчик. Данная тренировка – настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в нашем городе и черниговских тигров", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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Напомним, что в результате российских обстрелов на стадионе Чернигова были повреждены футбольное поле, башня с освещением, фан-шоп и билетные кассы. При этом две ракеты не разорвались и торчали прямо из газона.