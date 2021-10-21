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Сидорчук – легенда Динамо: капитан вписал свое имя в историю клуба

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 15:03
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Матч Лиги чемпионов против Барселоны стал юбилейным в еврокубковой карьере Сергей Сидорчука
Сергей Сидорчук попал в ТОП-10 еврокубковых гвардейцев Динамо
Сергей Сидорчук попал в ТОП-10 еврокубковых гвардейцев Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

30-летний полузащитник Динамо сыграл 65-й матч за "бело-синих" в еврокубках. Это позволило капитану "бело-синих" попасть в ТОП-10 еврокубковых гвардейцев.

Читайте также: Динамо и Шахтер установили совместный антирекорд Лиги чемпионов

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По количеству сыгранных матчей в еврокубках Сидорчук сравнялся с экс-защитником Динамо Евгением Хачериди. В нынешнем составе киевлян больше Сергея сыграл только Денис Гармаш, на его счету 76 поединков.

А лидирует в списке гвардейцев нынешний помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, который сыграл в 143 еврокубковых матчах. Побить рекорд легенды Динамо в ближайшем будущем будет очень сложно.

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ТОП -10 еврокубковых гвардейцев Динамо

  • 1. Александр Шовковский – 143
  • 2. Олег Гусев – 98
  • 3. Андрей Ярмоленко – 80
  • 4. Денис Гармаш – 76
  • 5-6. Валентин Белькевич – 73
  • 5-6. Максим Шацких – 73
  • 7. Сергей Ребров – 72
  • 8. Андрей Гусин – 66
  • 9-10. Евгений Хачериди – 65
  • 9-10. Сергей Сидорчук – 65

Улучшить свой личный рекорд Сергей сможет уже в следующем матче Лиги чемпионов, который киевское Динамо проведет 2 ноября против Барселоны.

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Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко попал в ТОП-100 лучших бомбардиров национальных сборных. Украинец расположился в рейтинге рядом с испанцем Раулем.

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